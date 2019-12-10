Кэри, США, , 14:49 — REGNUM Игры Ashen, Hades и Hello Neigbour: Hide and Seek, бывшие эксклюзивами магазина Epic Games Store, вышли в сервисе Steam. Об этом 9 декабря сообщил портал PCGamesN.

Указанные выше проекты стали первыми играми Epic Games Store с «истёкшим правом эксклюзивности». Напомним, оно длилось ровно один год.

Многие игры, выходящие в Epic Games Store становятся эксклюзивами этого онлайн-магазина на один год. После этого они появляются и в других сервисах цифровой дистрибуции игр.

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