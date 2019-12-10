Москва, , 14:46 — REGNUM Бывший мэр Юрий Лужков очень любил заниматься сельским хозяйством, особенно пчеловодством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«Он очень любил заниматься сельским хозяйством. Я недавно с ним обсуждал закон о пчеловодстве, мы внесли этот закон, я полагал, что правительство его примет», — отметил Зюганов.

В советское время было около 10 млн пчел, сейчас около 3 млн, указал на проблему Зюганов. Лужков был увлечен пчеловодством.

«Он сам имел прекрасную пасеку, хорошо разбирался. Он даже пытался изобретать новый улей, хотя за 5 тыс. лет изобрели всего три типа ульев», — добавил Зюганов.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции.