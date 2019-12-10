Варшава, , 14:43 — REGNUM Разработчики из студии Noobz from Poland назвали дату релиза игры Total Tank Simulator в сервисе Steam. Проект выйдет в 2020 году, сообщалось в ролике на YouTube-канале 505 Games 9 декабря.

В Total Tank Simulator игроки смогут расставлять огромные танковые армии на поле боя, а после этого самостоятельно управлять одной из машин. Разработчики проекта обещают добавить в игру полную разрушаемость и сюжетную кампанию.

Напомним, Noobz from Poland — это независимая польская студия-разработчик видеоигр. Total Tank Simulator станет её первым крупным проектом.

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