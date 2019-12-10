Волгоград, , 14:43 — REGNUM За хищение денег при исполнении служебных обязанностей осудили 31-летнего оператора Волжского почтамта Волгоградской области. Женщина на протяжении года выдавала себе выигрыши по лотереям. Её общий «заработок» составил свыше 1,2 млн рублей, сообщили 10 декабря в пресс-службе областного суда.

Оператор вносила в базу данных почтового отделения ложные сведения о выплатах гражданам денег по моментальным бестиражным лотереям. При этом женщина пользовалась чужими паролями, а все «розыгрыши» были фиктивными. С января 2017 года по февраль 2018 года она изъяла из кассы предприятия 1 211 653 рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимая не признала своей вины и заявила, что её оговорили свидетели.

Волжский городской суд назначил женщине наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Ущерб, причинённый АО «Почта России», с подсудимой взыскан. Приговор ещё не вступил в законную силу.