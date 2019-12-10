Додома, , 14:43 — REGNUM Танзания столкнулась с острой нехваткой местных пилотов, авиатехников и других специалистов в сфере авиаперевозок. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление исполняющего обязанности гендиректора Управления гражданской авиации Танзании (TCAA).

В соответствии с заявлением Валлери Чамлунгу, которое он сделал на церемонии вручения наград победителям конкурса сочинений на тему «Вклад, который национальная авиакомпания Танзании вносит в экономическое развитие», ряд вакансий, размещаемых TCAA остается незаполненным. Это, по ее словам, свидетельствует о нехватке квалифицированных специалистов.

Чамлунгу также сообщила, что в конкурсе приняли участие школьники в возрасте от 10 до 13 лет.

«Это связано с тем, что мы признаем важность просвещения молодежи о сфере авиаперевозок, чтобы обеспечить им прочную основу знаний об индустрии», — заявила она.

Кроме того, Чамлунгу отметила, что с целью просвещения молодежи в Дар-эс-Саламе, Аруше, Килиманджаро и Мтваре были основаны клубы для всех учеников старшей школы, интересующихся авиаперевозками.