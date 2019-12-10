Москва, , 14:44 — REGNUM Муниципальным депутатам районов Москвы следует предоставить больше полномочий для решения местных вопросов и проблем. К этому 10 декабря призвал глава муниципального образования Таганского района столицы Илья Свиридов на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первая проблема, которая стоит перед муниципалитетами — дефицит средств в местных бюджетах», — сказал Свиридов.

По его словам, норматив финансирования муниципальных образований Москвы не меняется уже несколько лет. В итоге по причине инфляции возможностей у муниципалитетов с каждым годом становится всё меньше.

После этого глава Таганского муниципального округа призвал передать больше полномочий совету муниципальных депутатов районов Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Расширение зоны платных парковок в Москве: кто помешает?