Москва, 10 декабря 2019, 14:44 — REGNUM Муниципальным депутатам районов Москвы следует предоставить больше полномочий для решения местных вопросов и проблем. К этому 10 декабря призвал глава муниципального образования Таганского района столицы Илья Свиридов на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Первая проблема, которая стоит перед муниципалитетами — дефицит средств в местных бюджетах», — сказал Свиридов.
По его словам, норматив финансирования муниципальных образований Москвы не меняется уже несколько лет. В итоге по причине инфляции возможностей у муниципалитетов с каждым годом становится всё меньше.
После этого глава Таганского муниципального округа призвал передать больше полномочий совету муниципальных депутатов районов Москвы.
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