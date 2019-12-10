Лос-Анджелес, США, , 14:35 — REGNUM Звезда сериала «Охотник за разумом» Джонатан Грофф сыграет одну из ролей в новой части «Матрицы». Об этом 9 декабря сообщил портал Collider.

https://twitter.com/Collider/status/1204131664672251904

Роль Гроффа в «Матрице» пока хранится в секрете. Помимо него в картине сыграют: Киану Ривз, Кэрри Энн-Мосс, Ахья Абдул-Матин II, Джада Пинкет-Смит, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис.

Напомним, новый фильм во франшизе «Матрица» должен выйти на экраны в 2022 году. Автором сценария и режиссёром картины выступила Лана Вачовски.

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