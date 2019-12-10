Омск, , 14:34 — REGNUM Сотрудники МЧС 10 декабря провели пожарно-тактические учения на одном из важнейших объектов здравоохранения Омской области — в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Условное возгорание в больнице Омска ликвидировали более 40 человек личного состава. Сотрудников медучреждения вывели в безопасную зону. Также пожарные спасли «пострадавшего» и потушили «очаг возгорания» на 11-м этаже.

По легенде, возгорание возникло в электрощитовой отделения восстановительного лечения. Причина — короткое замыкание электропроводки.

Добавим, указанное медучреждение оказывает скорую и неотложную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Поэтому пожарным было крайне важно отработать слаженность действий.

Руководители учений в итоге оценили их на оценку «удовлетворительно». Теперь будет проведён разбор всех действий, деталей и ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Минобороны РФ проведёт более 4800 военных учений.