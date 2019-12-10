Уфа, , 14:34 — REGNUM Ушел из жизни народный артист России и Башкирии, оперный певец Салават Аскаров. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Сообщается, что известный оперный певец Салават Аскаров скоропостижно скончался на 74-м году жизни.

12 декабря в 12:00 часов в здании Башкирского театра оперы и балета состоится прощание с покойным.

Салават Ахметович Аскаров родился 11 апреля 1946 года в Башкирской АССР. Окончил Казанскую консерваторию по специальности «сольное пение». С 1987 года был солистом Башкирского государственного театра оперы и балета.

Он являлся лауреатом премии Союза театральных деятелей им. А. Мубарякова, лауреатом Государственной премии им. С. Юлаева.