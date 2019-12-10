Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM В Свердловской области в III квартале 2019 года выросло потребление алкоголя. Об этом заявил региональный министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев на заседании заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным чиновника, за девять месяцев 2019 года объём потребления алкоголя составил 5,12 литров в год на душу населения. Это на 6% выше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Также в регионе выросло производство пива на 4,4%.

Дегтярев посоветовал депутатам принять меры по популяризации здорового образа жизни и по ограничению продажи алкогольных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отметили снижение уровня заболеваемости алкоголизмом. С января по сентябрь 2019 года показатель составил 540,9 случаев на 100 тысяч населения, что ниже среднероссийских цифр в 1,7 раза.

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