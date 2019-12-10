Москва, , 14:36 — REGNUM На площадке бывшего Тушинского аэродрома в Москве создадут бизнес-парк с жилыми комплексами и социальными объектами. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

На месте пустыря сначала построят предприятия, на которых смогут работать более 20 тысяч человек, а затем жилые корпуса и социальные объекты.

«Я думаю, что это будет один из лучших образцов комплексной застройки города», — сказал Собянин.

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что на территорию бизнес-парка планируют переехать 55 организаций корпорации, в которых работает 12 тысяч сотрудников. Переезд намечен на 2021 год.

Собянин добавил, что Москва обеспечит транспортную доступность территории будущих бизнес-парка и жилых домов.