Магадан, Магаданская область, , 14:28 — REGNUM В Магадане приземлился первый чартерный самолёт, который привёз предновогодний груз жителям региона: овощи, фрукты и зелень, передает 10 декабря Общественное телевидение России.

Boeing 747- 8 °F — самый большой в линейке коммерческих самолётов американской корпорации. Он доставил больше 70 тонн продовольствия. Для магаданского аэропорта его посадка — своеобразная проверка технического уровня.

Впервые этот тип Боинга приземляется в Колыме. Предновогодний чартерный рейс организовали местные власти. В предыдущие года жители Магаданской области перед праздниками часто ощущали продуктовый дефицит: морские суда разгружались с опозданием, а компания «Аэрофлот» резко сократила число грузоперевозок.

Теперь магаданцы без деликатесов не останутся, и, возможно, стоить они будут дешевле.

Эдуард Козлов, предприниматель «Тариф был существенно снижен. С 275 рублей — базовый тариф у «Аэрофлота». Тариф на данном самолете базовый от 200 рублей. Это, конечно, позволит поставить более приемлемые цены на скоропортящийся товар. Очень рассчитываем, что до Нового года мы еще один борт такой получим».

Часть продуктов отправят в колымскую глубинку. В отдалённые и труднодоступные поселки их доставят самолетами малой авиации.

Власти региона сейчас ведут переговоры о второй поставке продуктового груза до Нового года.