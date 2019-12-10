Магадан, Магаданская область, 10 декабря 2019, 14:28 — REGNUM В Магадане приземлился первый чартерный самолёт, который привёз предновогодний груз жителям региона: овощи, фрукты и зелень, передает 10 декабря Общественное телевидение России.
Boeing 747-
Впервые этот тип Боинга приземляется в Колыме. Предновогодний чартерный рейс организовали местные власти. В предыдущие года жители Магаданской области перед праздниками часто ощущали продуктовый дефицит: морские суда разгружались с опозданием, а компания «Аэрофлот» резко сократила число грузоперевозок.
Теперь магаданцы без деликатесов не останутся, и, возможно, стоить они будут дешевле.
Часть продуктов отправят в колымскую глубинку. В отдалённые и труднодоступные поселки их доставят самолетами малой авиации.
Власти региона сейчас ведут переговоры о второй поставке продуктового груза до Нового года.