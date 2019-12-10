Москва, , 14:26 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли поправку, освобождающую от НДФЛ компенсационные выплаты дольщикам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Инициатива оформлена как поправка ко второму чтению одного из законопроектов, который планируется к рассмотрению Госдумой уже на этой неделе, что позволит максимально быстро ее принять.

Речь идет о законопроекте, освобождающем от НДФЛ доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.