Ставрополь, , 14:45 — REGNUM Власти Ставрополья до конца текущего года выполнят свои обязательства перед гражданами в рамках программы переселения из аварийного жилья. по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом по итогам состоявшегося 9 декабря заседания президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, заседание провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. В частности, премьер назвал 10 регионов, в которых по состоянию на 1 декабря не началась реализация программ расселения. В числе отстающих оказался и Ставропольский край.

«В части переселения из ветхого и аварийного жилья — все контракты заключены, и до конца месяца мы полностью выполним свои обязательства перед людьми», — цитирует Владимирова его пресс-служа.

По словам губернатора, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в регионе по трем направлениям. Помимо решения проблемы ветхого и аварийного жилья, это — создание комфортной городской среды и непосредственно жилищное строительство.

«Если говорить про городскую среду, то на сегодня всего одному муниципалитету из 23 осталось завершить работу, запланированную на текущий год, и здесь мы тоже уверены, что показатели нацпроекта будут достигнуты», — отметил Владимиров.

По программа строительства жилья по итогам текущего года, по словам губернатора, в крае будет введено в эксплуатацию около 980 тыс. кв. метров.

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