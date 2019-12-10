Москва, , 16:05 — REGNUM История с двухгодичной давности отстранением российской сборной от Олимпиады повторяется, но на сей раз в расширенном масштабе. Всемирное антидопинговое агентство решило отстранить Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на 4 года, выступать смогут только «чистые» спортсмены и только под нейтральным флагом, без гимна и национальной символики. Что думаете об этом вы?

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Два года назад решение спортсменов выступать индивидуально, не представляя российской сборной, большинство граждан восприняло негативно. Велика вероятность, что и в следующие годы мы будем наблюдать на международных соревнованиях не сборную России, а «спортсменов из РФ» под белым флагом. ИА REGNUM предлагает вам высказать свое мнение об этих событиях в новом опросе.

Как Вы думаете, чем мотивированы все эти так называемые антидопинговые расследования и решения спортивных международных чиновников против России и российских спортсменов? Представьте, что Вы или Ваши дети — спортсмены и многие годы готовились принять участие в Олимпиаде. Как бы Вы поступили, если российская команда не допущена на Олимпиаду? Приглашаем вас ответить на эти и другие вопросы, которые прояснят картину отношения наших читателей к действиям как ВАДА, так и российской стороны.