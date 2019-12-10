Москва, , 14:24 — REGNUM Вместе с кончиной бывшего мэра Москвы ушла в историю целая эпоха, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Один известный учёный высказался ещё в 2010 году, когда Юрий Михайлович ушёл с поста мэра Москвы, который он занимал с 1992 года, что Лужков мог бы войти в историю благодаря всего двум достижениям: восстановление разрушенного большевиками храма Христа Спасителя и появление номеров на всех московских домах. Однако реальных достижений Лужкова на посту мэра Москвы можно перечислить намного больше.

Валовый региональный продукт города Москвы с 1998 года, когда в столице начал исчисляться этот показатель, по 2010 год (когда Юрий Лужков ушёл в отставку) рос в среднем на 28% в год, что является фантастически высоким показателем для России, ведь экономика нашей страны в этот период росла только на 9% в год.

При Лужкове много было сделано хорошего и в плане социальной защиты населения. На городские надбавки к пенсиям ежегодно тратилось 9−10% бюджетных расходов Москвы. Да и налоги на жильё в Москве при Лужкове были вполне приемлемыми, а не такими грабительскими, как сегодня.

Благодаря развитию частного сектора в Москве появились миллионы новых рабочих мест. И, конечно, многие владельцы автомобилей могут вспомнить, что при Лужкове не было никаких платных парковок и очень мало где въезд во дворы жилых домов был перегорожен шлагбаумами.

А кроме храма Христа Спасителя во время правления в нашем городе Юрия Лужкова было восстановлено ещё много памятников культуры и архитектуры, в том числе дворцово-парковый ансамбль «Царицыно», Измайловский кремль, музей заповедник «Коломенское», в том числе построены заново палаты царя Алексея Михайловича, и всё это любимые места отдыха москвичей.

Не всё при Лужкове было идеально. Например, плохо работающий общественный транспорт, отказ от строительства метро в тех районах, где это было необходимо, огромные автомобильные пробки, строительство не всегда нужных и удобных москвичам огромных торговых центров, пресловутый «самострой», портящий весь вид центральных улиц города, который ликвидировали совсем недавно, не всегда рационально продуманное уничтожение некоторых промышленных предприятий Москвы (например, целого ряда текстильных фабрик).

Часто Юрия Лужкова, критикуя за недостатки в работе, которые есть у любого мэра или губернатора, упрекали в слишком большой пиар-активности и даже культе собственной личности, но это как раз тот самый случай, когда культ был, но, безусловно, это был культ выдающейся исторической личности», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало, 10 декабря 2019 года на 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков (родился 21 сентября 1936 года).

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