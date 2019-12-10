Джакарта, , 14:18 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что к 2023 году завод по производству литиевых батарей должен будет работать, сообщает Antara.

«Инвесторы говорят 2025 год. Я хочу 2023. Если мы просто это примем, 2025 год снова изменится, снова новые чиновники», — заявил министр в Джакарте.

Лухут Бинсар Панджаитан пояснил, что в настоящее время правительство продолжает производство батарей, которые будут запущены в 2023 году. Ожидается, что ряд компаний также будут строить заводы по переработке никеля.

«Мы надеемся, что батареи будут полностью готовы в 2023 году. И это окажет необычайное влияние на наш экспорт, так что дефицит текущего счета в размере 31 млрд долларов может быть преодолен», — добавил он.

Что касается завода по производству аккумуляторов, то он будет построен в Патимбане с учетом технических соображений, связанных с производством автомобилей.

Напомним, запасы никеля в Индонезии составляют 21 млн тонн, что является самым высоким показателем среди других стран, таких как Австралия и Бразилия.