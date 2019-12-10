Москва, , 14:20 — REGNUM Российские и немецкие дипломаты участвуют в решении вопросов, связанных с доставкой на родину тела бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом говорится в сообщении посольства России в Германии в Twitter.

С представителями Лужкова работают сотрудники российского посольства и Генерального консульства РФ в Мюнхене. Дипломаты оказывают содействие в оформлении документов и в решении вопроса доставки покойного в Россию, уточнили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из клиник Мюнхена 10 декабря. Перед кончиной 83-летний политик перенес операцию. Родственники попросили о захоронении Лужкова на московском Новодевичьем кладбище.

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