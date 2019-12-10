Ярославль, , 14:06 — REGNUM Власти Ярославской области планируют внести в Госдуму России проект закона о переносе обязательного лицензирования водяных скважин для садоводческих товариществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

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С 1 января 2020 года садоводческие товарищества обязаны оформлять лицензию на добычу подземных вод. Если такой лицензии нет, СНТ и ОНТ может быть оштрафовано на сумму от 800 тысяч до миллиона рублей. Между тем, как сообщили в правительстве Ярославской области, из 450 товариществ заявки на лицензии на настоящее время подали лишь 11.

Вряд ли остальные успеют собрать документы до весны, когда начнется дачный сезон. Следовательно, многие садоводства могут остаться без воды для полива или же получить крупные штрафы. Депутаты Ярославской областной думы просят перенести обязательное лицензирование скважин на начало 2022 года. Свои предложения направило и региональное правительство.

«Правительство области направило письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации с вопросом о возможности использования скважины как источника хозяйственно-бытового водоснабжения без получения санитарно-эпидемиологического заключения в случае добычи подземных вод в целях полива. Ждем позицию Минздрава», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Сейчас в Ярославской области около 450 товариществ с общим количеством участников около 72 тысяч человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура получения лицензии непростая. Необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии скважины санитарным правилам.

Кроме того, нужны выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН, свидетельства о регистрации юрлица и постановке на учет в налоговом органе, копии учредительных документов, доверенность, схемы расположения участка, обоснование потребности в воде, копия паспорта скважины, «характеристика имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин и информация о методах наблюдений за подземными водами».

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