Белгород, , 14:05 — REGNUM Живое новогоднее хвойное дерево можно взять напрокат в Белгородской области. Ёлочку или сосну предлагают в аренду в горшках, а после праздников зелёный атрибут можно вернуть, сообщает пресс-служба регионального управления лесами.

Жителям региона предлагают поучаствовать в проекте «В каждую белгородскую семью — живое новогоднее дерево в горшке». Упакованные хвойники можно приобрести в специальных торговых палатках. Вместе с деревцем покупателю выдадут памятку по уходу и рекомендации по высадке в открытый грунт. Тем, у кого нет возможности пересадить зелёный новогодний символ — голубые колючие ёлочки или крымские сосны можно взять в аренду за 400 рублей. Высота дерева без горшка 40−50 см.

Региональный проект по реализации новогодних деревьев с закрытой корневой системой на территории Белгородской области рассчитан до 2025 года — к этому времени каждая белгородская семья должна иметь на Новый год живое дерево в горшке или кадке.