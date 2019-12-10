Москва, , 14:01 — REGNUM Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила 10 декабря пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова.

Она пояснила, что о захоронении бывшего мэра на Новодевичьем кладбище попросили члены его семьи. Дата похорон будет определена позже, её укажут родственники покойного, отмечает «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. Он умер в одной из клиник в немецком Мюнхене после того, как перенес операцию.

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