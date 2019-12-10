Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Апелляция последует за обвинительным приговором по делу о теракте в петербургском метро. Об этом заявил адвокат Марат Сагитов, передает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 10 декабря, десятерых фигурантов дела о взрыве в подземке приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.

«Приговор считаю абсолютно незаконным, несправедливым, вынесенным в отсутствие доказательств. Просто на пустом месте приговорили. Однозначно будет апелляция, будет жалоба, они будут отстаивать свои права», — сказал Сагитов.

Он подчеркнул, что не заметил, чтобы на суде были представлены какие-либо доказательства, а отсутствие следов преступления «следствие толкует как успешное применение методов коспирации».

Сагитов заметил, что подсудимые звали полицию к себе домой, когда у них пропал один из квартирантов.

«Кто зовет домой сотрудников полиции, если они там делали бомбу? Это абсолютно нелогично», — заявил Сагитов.

Адвокат защищает сразу четверых фигурантов дела о теракте: Сайфуллу Хакимова, Махмадюсуфа Мирзаалимова, Бахрама Эргашева и Азамжона Махмудова.

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