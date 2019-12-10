Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В Чувашии подсчитали, сколько человек примут участие в предстоящих новогодних и рождественских мероприятиях. В минкультуры на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заявили о 800 тыс. участников.

Заместитель министра культуры Елена Чернова сообщила, что в Чувашии запланировано проведение более 5 тыс. новогодних и рождественских мероприятий, в которых, по расчётам чиновников, ожидается участие 800 тыс. человек. Одно из основных мероприятий — республиканская ёлка, которая традиционно состоится в чувашском государственном театре оперы и балета. 26−27 декабря на новогодние представления приглашены 1,5 тыс. детей из всех муниципальных образований.

Власти отмечают, что в праздничные дни будут работать культурно-досуговые учреждения, муниципальные библиотеки и музеи.

По данным министерства образования, в образовательных организациях пройдёт более 600 новогодних и рождественских мероприятий. В детсадах состоятся новогодние утренники, выставки поделок, подарков, в школах — концерты, балы-маскарады, дискотеки, благотворительные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии численность населения составляет 1,2 млн человек.