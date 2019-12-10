Омск, 10 декабря 2019, 13:51 — REGNUM Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства в деятельности средней общеобразовательной школы №99 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в прокуратуре Омской области.
По данным ведомства, проверка организована по публикациям в средствах массовой информации. По её результатам «будет принят комплекс мер прокурорского реагирования».
Причину проверки в прокуратуре не назвали. Однако, как передаёт «Омск-информ», данную школу из-за низких зарплат за два года покинули более 15 педагогов:
«Изменения в оплате труда произошли с приходом нового директора».
Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения разработало несколько вариантов повышения зарплат учителям.