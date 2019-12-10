Сухум, , 13:57 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Абхазии написали обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о прогрессе в решении религиозных противоречий в православной среде Абхазии. Об этом 10 декабря сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на абхазского парламентария Натали Смыр.

«Прогресс стал возможен благодаря поддержке и посреднической роли президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба», — рассказала журналистам Смыр.

Она также отметила, что у депутатов есть надежда, что в скором времени противоречия будут преодолены окончательно. Обращение подписали 25 из 35 депутатов.

«Мы все ждем, когда духовенство Абхазии снова объединится», — сказала депутат парламента.

Как передавало ИА REGNUM, в Абхазии на протяжении многих лет длится противостояние между священнослужителями Новоафонского монастыря и официальной православной Абхазской церкви. Новоафонские служители церкви добиваются создания независимой от РПЦ митрополии.