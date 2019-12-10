Сеул, , 13:55 — REGNUM Сеульский центральный районный суд приговорил трех высокопоставленных представителей Samsung Electronics к тюремному заключению за уничтожение улик, связанных с предполагаемым мошенничеством при составлении бухгалтерских отчетов Samsung Biologics, сообщает KBS.

Согласно постановлению, вице-президент компании, отвечающий за финансовые средства, был приговорен к двум годам лишения свободы, а два председателя — к одному году и шести месяцам тюремного заключения.

Высокопоставленным лицам компании было предъявлено обвинение в том, что они якобы приказывали сотрудникам уничтожить внутренние документы с мая прошлого года, когда было заведено дело о предполагаемом мошенничестве.

Отмечается, что расследование дела о мошенничестве продолжается, а приговор, вынесенный 9 декабря, касался только сокрытия улик высокопоставленными представителями компании.

Прокуроры и корейские финансовые регуляторы подозревают, что компания по производству лекарств Samsung Biologics в 2015 году завысила свою стоимость примерно на $3,78 млрд, изменив метод бухгалтерского учета. После этого компания начала приносить прибыль, хотя до этого наблюдался дефицит.