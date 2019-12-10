Пермь, , 13:47 — REGNUM В Перми 9 декабря задержан бывший заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службы Андрей К. Бывший высокопоставленный чиновник подозревается в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, экс-министра подозревают в фиктивном трудоустройстве своего знакомого в одну из пожарных частей города. В 2013—2017 годах мужчина числился в штате и получал зарплату и другие положенные выплаты, однако фактически свои обязанности по работе не исполнял.

Объем незаконных выплат оценивается в 790 тыс. рублей. Соучастники распорядились деньгами по своему усмотрению.