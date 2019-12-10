Берлин, , 13:57 — REGNUM Посольство России в Германии и генконсульство России в Мюнхене помогут с репатриацией экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом посольство РФ в Германии сообщило на своей странице в Facebook.

Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике 10 декабря. Подготовить документы для доставки тела в Москву помогут посольство России в Германии и генконсульство России в Мюнхене.

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего градоначальника. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что память бывшего мэра столицы будет увековечена в Москве.

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