Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM После оглашения приговора по делу о теракте в метро Петербурга осужденные устроили истерику и бились головами о стекла камеры, как только услышали свои сроки, передает корреспондент передает корреспондент ИА REGNUM.

Приговор по делу о теракте в метро Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Единственная осужденная женщина из 11 обвиненных Шохиста Каримова непрерывно начала биться головой об стену. Две женщины-слушательницы в зале суда вскарабкались на кресла и начали кричать «не виновны!».«Я проклинаю фсбшников, это их вина», — прокричала мать осужденного Содика Ортикова.

Напомним, Московский военный окружной суд 10 декабря вынес в Петербурге только один пожизненный приговор, совершенном в апреле 2017 года. Гособвинитель требовал пожизненного заключения для четырех подсудимых, но для троих из них суд нашел основания для более мягкого наказания, от 19 до 28 лет лишения свободы.

По обвинению в причастности к совершению преступления на скамье подсудимых оказались 11 человек. Все они уроженцы азиатских стран СНГ, прибывшие в Петербург якобы на заработки.

Государственный обвинитель запросил у судей наказания в виде пожизненного лишения свободы без права снижения срока наказаний для Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматова, с отбыванием в колонии особого режима.

Для Содика Ортикова требовали 28 лет колонии строгого режима, для Сейфуллы Хакимова, Дилмурада Муидинова, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова и Бахрама Эргашева 27 лет колонии строгого режима и штрафы каждому по 1 млн рублей. Шохисте Каримовой 20 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.

По совокупности преступлений решением суда назначены наказания:

Аброру Азимову в виде пожизненного лишения свободы в ИК особого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, его брату Акраму Азимову в виде лишения свободы сроком на 28 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 700 000 р.;

Ортикову в виде лишения свободы сроком на 23 года ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей.

Мухамадюсуп Эрматов получил лишение свободы сроком на 28 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей. Ибрагимжон Эрматов — лишение свободы сроком на 27 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей;

Мирзаалимову в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей;

Махмудову в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей;

Хакимову в виде лишения свободы сроком на 19 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей;

Эргашеву в виде лишения свободы сроком на 19 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей;

Муидинову в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей;

Единственной женщине Шохисте Каримовой назначено 20 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей.

«Гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена удовлетворен судом на сумму 695 088,30 рублей», — зачитал приговор судья.

Напомним, теракт в Петербургском метро произошел около 14:33 мск 3 апреля 2017 года. Самодельное взрывное устройство сработала у террористка-смертника Акбаржона Джалилова на перегоне «Технологический институт» — «Сенная площадь». В результате погибли 15 пассажиров и террорист, пострадали более 100 пассажиров петербургской подземки.

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