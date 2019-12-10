Томск, , 13:32 — REGNUM В Томской области прививки от гриппа сделали 392 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в областной администрации.

В том числе с начала вакцинации (сентябрь 2019 года) от гриппа привились 100 724 ребёнка.

«Прививочная кампания по гриппу продолжится до начала подъёма заболеваемости», — говорится в сообщении обладминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Томскую область доставили 18 836 доз четырехвалентной противогриппозной вакцины для взрослых «Ультрикс квадри». Это заключительный транш вакцины для взрослых.

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