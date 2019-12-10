Магас, , 14:24 — REGNUM Более тысячи неплательщиков в Ингушетии погасили долги за потребленную электроэнергию на сумму 72,8 млн рублей. Тем самым они смогли избежать крайних мер — отключения от энергоснабжения, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

Всего за 11 месяцев 2019 года специалисты филиала компании — «Ингушэнерго» подготовили почти 20 тыс. заявок на отключения, в том числе почти 19 тыс. в отношении бытовых потребителей и более 1,1 тыс. — юридических лиц. Их суммарная задолженность перед энергокомпанией составила 2,3 млрд рублей. Про этом более 17 тыс. абонентов, не оплативших 947 млн рублей, обесточены.

Напомним, ранее компания «Россети Северный Кавказ» сообщала, что предприятия ЖКХ Ингушетии задолжали за электроэнергию примерно 1,5 млрд рублей. В числе самых крупных неплательщиков ГУП «Ингушрегионводоканал».

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