Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Московский окружной военный суд на заседании в Петербурге 10 декабря приговорил подсудимого Аброра Азимова к пожизненному лишению свободы по делу о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Он также приговорен к штрафу в 800 тыс. рублей.

Его брат Акрам Азимов, которому гособвинение также просило пожизненное, получил 28 лет колонии строгого режима и 700 тыс. рублей штрафа.

Также к 28 годам и 27 годам соответственно приговорены братья Мухамадюсуп и Ибрагим Эрматовы (плюс штрафы в 600 тыс. рублей обоим). Для них гособвинение тоже требовало пожизненной изоляции.

Сейфулла Хакимов получил 19 лет и 500 тыс. рублей штрафа. Дилмурад Муидинов — 20 лет и 500 тыс. рублей штрафа. Азамжон Махмудов — 20 лет и 500 тыс. рублей штрафа. Махамадюсуф Мирзаалимов — 20 лет и 500 тыс. рублей штрафа. Содик Ортиков приговорен к 23 годам и 500 тыс. рублей штрафа. Бвахраму Эргашеву назначено 19 лет лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа.

Единственная женщина-подсудимая — Шохиста Каримова — получила по суду 20 лет колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа.