Москва, , 13:14 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») отметила помощь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова крымчанам.

«Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие «записные патриоты» рассказывали, что это невозможно», — отметила Поклонская.

Не всё, что делал Лужков, было идеальным и правильным, но точно — искренним, указала она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.