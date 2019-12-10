Джакарта, , 13:11 — REGNUM Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Индонезии Мохаммед Абдулла Аль-Гфели заявил, что, хотя ОАЭ очень продвинуты и развиты, люди в стране не забыли свою арабскую самобытность, сообщает Sindonews.

Посол выступил с речью во время показа фильма «История и достижения прогресса в ОАЭ».

По его словам, фильм покажет, как ОАЭ превратились из страны, которая была довольно закрытой, в очень развитое государство.

«Сегодня для нас большая честь показать фильм об истории ОАЭ, которая лежит в основе модернизации, развития и прогресса, достигнутого ОАЭ», — отметил посол.

Напомним, показ фильма «История и достижения ОАЭ» сам по себе является частью 54-й годовщины ОАЭ. Сам фильм длится около часа и показывает несколько способов формирования ОАЭ и превращения государства в одну из самых богатых и развитых стран мира.