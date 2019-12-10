Чебоксары, , 13:08 — REGNUM В Чувашии за десять месяцев в ходе прокурорских проверок выявлено 70 фактов непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, что на 13% больше аналогичного прошлогоднего периода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорным ведомством проанализированы результаты работы по надзору за исполнением законодательства о конфликте интересов. В январе-октябре в ходе прокурорских проверок вскрыто 70 фактов непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов государственными и муниципальными служащими, а также иными должностными лицами, в то время как за аналогичный прошлогодний период — 62. Рост за указанный период достиг почти 13%.

Для устранения нарушений внесено 30 представлений (в январе-октябре 2018 года — 28), по результатам их рассмотрения к различным видам ответственности привлечены 26 должностных лиц (в январе-октябре 2018 года — 24).

В связи с утратой доверия уволены трое государственных служащих (в январе-октябре 2018 года — двое). В прокуратуре отмечают, в частности, что по результатам рассмотрения представления уволен по утрате доверия начальник одного из отделов минспорта Чувашии.

«Он не принял мер к урегулированию конфликта интересов в связи с участием в проверке подведомственного учреждения, в котором трудовую деятельность осуществлял его близкий родственник», — говорят в надзорном ведомстве, отметив, что решение об увольнении по утрате доверия обжаловано служащим, но оставлено судами первой и апелляционной инстанции в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Чувашии органами прокуратуры выявлено свыше 3,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, для устранения которых внесено 1106 представлений, в суды направлено 82 заявления и иска, опротестовано 935 незаконных нормативных актов. В результате были привлечены к дисциплинарной ответственности 1086 должностных лиц, к административной — 110 юридических и физических лиц.

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