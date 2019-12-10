Москва, , 13:01 — REGNUM Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.

Он напомнил, что последняя рабочая неделя 2019 года выпадает на вторник. Отдыхать жители России будут с 1 по 8 января включительно, 9 января 2020 года выпадает на четверг.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, решение о переносе выходных и праздничных дней принимается правительством заблаговременно, поэтому централизованно принять решение по переносу 31 декабря уже затруднительно.

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