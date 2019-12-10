Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Женщина, ставшая инвалидом в результате теракта в петербургском метро, обратилась через журналистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разработать федеральный закон, направленный на поддержку пострадавших в терактах. Об этом Наталия Кириллова заявила журналистам перед началом финального заседания суда по делу о теракте.

Приговор суда Московского окружного военного суда по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга будет оглашен сегодня, 10 декабря 2019 года.

Кириллова была одной из тех, кто был во взорванном вагоне. Женщина получила травмы, в том числе лишилась дара речи. После длительной реабилитации ей удалось немного восстановиться.

«Нашу реабилитацию, медикаменты и санатории оплачивает благотворительный фонд, но скоро деньги кончатся. Других средств нам не выделяют, а лечение очень дорогое, сами мы не потянем и, если я не смогу принимать таблетки, которые мне на регулярной основе прописывает врач, я умру», — сказала Наталия.

Женщина обратилась через СМИ к президенту Владимиру Путину с просьбой разработать федеральный закон о поддержке пострадавших в терактах.

«Мы не можем гарантировать что этот теракт был не последним, нужен закон, который будет на регулярной основе нас поддерживать», — отметила она.

Напомним, теракт в Петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Самодельное взрывное устройство сработало у террористка-смертника Акбаржона Джалилова на перегоне «Технологический институт» — «Сенная площадь». В результате погибли 15 человек и сам террорист, пострадали более 100 пассажиров петербургской подземки.

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