Салехард, , 12:56 — REGNUM На Ямале стартовала новая процедура распределения разрешений на добычу лося, бурого медведя и дикого северного оленя. Разрешения в порядке очерёдности, сейчас — через процедуру случайной выборки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Новый способ получения разрешений уравняет охотников. ранее те, кто проживает в отдалённых районах, подавали заявки позднее и оказывались неминуемо в конце очереди.

Случайная выборка проводится путём генерации чисел в автоматическом режиме, поясняют в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.