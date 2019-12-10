Москва, , 12:56 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Запись в память о бывшем градоначальнике Шапошников разместил на своей странице в Twitter.

«Пришла печальная новость — не стало бывшего Мэра Москвы Юрия Лужкова», — написал председатель Мосгордумы у себя на странице.

Шапошников напомнил, что Лужков 18 лет руководил столицей. По мнению главы законодательного собрания столицы, оценки работы Лужкова разные, однако, как «блистательный политик», ему необходимо отдать дань память.

«Уверен, что его память будет увековечена в Москве», — подчеркнул Шапошников в своём сообщении.

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