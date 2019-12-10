Омск, , 12:46 — REGNUM В Омске подходят к концу ремонтные работы и настройка оборудования в Кванториуме, который планируют открыть в единую федеральную дату — 19 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в правительстве Омской области.

Современное учреждение дополнительного образования заработает благодаря нацпроекту «Образование».

В омском Кванториуме дети будут обучаться по нескольким направлениям. Это аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум и так далее. Особенность Кванториума — проектная деятельность.

В настоящее время проводятся испытания нового оборудования. Педагоги Кванториума обучались в Сколково и Томске.

По состоянию на начало декабря 2019 года в Кванториум зачислено более половины детей от необходимого количества.

В облправительстве уточнили, что всего на оснащение Кванториума в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» предусмотрено 73 млн рублей. В том числе из федерального бюджета — 71,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузбасс увеличивает количество детских технопарков за федеральный счёт.