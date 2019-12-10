Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга должны понести суровое наказание. Об этом сказала журналистам перед оглашением приговора по теракту пострадавшая Наталия Кириллова.

Приговор суда Московского окружного военного суда по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга будет оглашен сегодня, 10 декабря 2019 года.

«Тех, кто организовывал теракт — их видно полицу, такой ненависти я никогда не видела. Судьбу остальных, пусть решает суд по мере доказательств <…> Я была нормальным человеком, а стала инвалидом ‑ и что, я должна их прощать?», — сказала Наталия Кириллова.

Женщина рассказала, что после теракта она потеряла дар речи и только спустя два года смогла начать говорить.

Напомним, теракт в Петербургском метрополитене произошел около 14:33 мск 3 апреля 2017 года. Самодельное взрывное устройство сработало у террористка-смертника Акбаржона Джалилова в вагоне поезда на перегоне «Технологический институт» — «Сенная площадь». В результате погибли 15 человек, а также сам Джалилов, пострадали более 100 пассажиров петербургской подземки.

По обвинению в причастности к совершению преступления на скамье подсудимых оказались 11 человек. Все они уроженцы стран Средней Азии, прибывшие в Петербург на заработки.

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