Ташкент, , 12:43 — REGNUM Депутаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Узбекистана одобрили поправки в Налоговый кодекс республики во втором чтении, сообщили в пресс-службе законодательной палаты.

Отмечается, что в первом чтении законопроект был принят 26 ноября 2019 года. В период между слушаниями документ был доработан партиями, комитетами нижней палаты, а также в рабочих группах.

В парламенте уточнили, что после внесения поправок Налоговый кодекс приобретет статус документа прямого действия, который определяет ставки почти по всем видам налогов. Кроме того, вводится новый порядок налогового контроля.

Напомним, 28 декабря 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в обращении к парламенту заявил, что Налоговый кодекс в новой редакции должен стимулировать честных налогоплательщиков и наказывать недобросовестных людей, уходящих в «теневую экономику».

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