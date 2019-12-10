Оренбург, , 12:38 — REGNUM Центральный районный суд Оренбурга сегодня, 10 декабря, вынес решение о том, что Оксану Бондаренко незаконно уволили с должности начальника управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Согласно решению суда, Оксана Бондаренко восстановлена на работе. Кроме того, ей должны компенсировать моральный вред — 10 тыс. рублей.

Напомним, трудовой договор с Оксаной Бондаренко расторгнут 23 октября 2019 года. С 24 октября управление возглавил Андрей Гомонов.

Бондаренко не согласилась с таким кадровым решением и обратилась в суд. По данным СМИ, она требовала восстановления в должности, а также компенсацию за вынужденные прогулы и моральный ущерб — в общей сложности 250 тыс. рублей.

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