Роквилл, США, , 12:33 — REGNUM Для мобильной игры The Elder Scrolls: Blades вышло крупное обновление, добавляющее множество новых возможностей. Так, в проекте появился режим PvP («игрок против игрока»), сообщалось 9 декабря в ролике на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Разработчики добавили в игру арену, на которой геймеры могут сражаться друг с другом. Помимо этого, в The Elder Scrolls: Blades изменилась система получения необходимых предметов — теперь игроки будут получать больше золота и артефактов после убийства врагов.

Напомним, Blades — это мобильная ролевая игра по фэнтезийной вселенной The Elder Scrolls. Релиз проекта состоялся в 2019 году.

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