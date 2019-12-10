Самара, , 12:38 — REGNUM Сотрудники ГИБДД по Самарской области в 2019 году вынесли почти 3 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, это на 11,1% больше показателя прошлого года.

Отмечается, что нарушения фиксировались при помощи территориальной распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения.

При этом за 9 месяцев 2019 года сотрудниками областного ГИБДД было наложено штрафов на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.

По словам стражей порядка, в области значительно снизилась аварийность на дорогах. Самарская область по данному показателю находится на четвертом месте среди регионов России. При этом количество дорожно-транспортных происшествий на областных автодорогах уменьшилось на 8,8% в сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На 16,2% и 8,5% уменьшилось количество погибших и раненых в ДТП соответственно.

Сообщается, что такое снижение аварийности произошло именно на тех участках автодорог, где установлены системы фото‑ и видеофиксации.