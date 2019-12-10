Москва, , 12:23 — REGNUM Российские спецслужбы в 2019 году предотвратили 50 преступлений террористической направленности, ни один теракт не был совершён. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников 10 декабря на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Он отметил снижение в текущем году количества преступлений террористической направленности. За год было совершено три таких преступления, хотя годом ранее их было девять, а в 2013 году — 218.

Скоординированные действия силовиков позволили не допустить совершения терактов, подчеркнул он. Так, во всех федеральных округах спецслужбы пресекли деятельность 78 террористических ячеек. Их члены планировали теракты на социальных объектах и нападения на правоохранителей.

«Угроза, исходящая от международных террористических организаций, сохраняется», — сказал глава ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Бортников сообщил об уничтожении в 2019 году 32 боевиков, включая девятерых главарей террористов, а также задержании 41 главаря бандитских групп и 241 боевика.

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