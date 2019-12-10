Нур-Султан, , 12:22 — REGNUM Байконурский районный суд №2 Нур-Султана приговорил бывшего заместителя директора республиканского государственного казенного предприятия (РГКП) «Национальный центр тестирования» Д. Жаксыбекова к семи годам лишения свободы, сообщает 10 декабря агентство «Казинформ».

Суд признал бывшего замдиректора виновным в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota Сamry стоимостью 8,8 млн тенге ($22,8 тыс.) за лоббирование интересов частной компании ProBusineSS. kz при проведении Единого национального тестирования в регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября бывший директор РГКП «Национальный центр тестирования» был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за получение взятки в размере 5 млн тенге ($12 963 по курсу на 25 ноября).

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