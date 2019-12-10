Симферополь, , 12:16 — REGNUM Мера ответственности за нелегальный спил деревьев в Крыму должна быть очень жёсткая. Об этом 10 декабря на заседании Совмина РК заявил глава республики Сергей Аксёнов.

В качестве примера он напомнил о скандале с подрядчиком реконструкции и строительства канализационного коллектора глубокого заложения, который незаконно убрал десяток здоровых деревьев на улице Набережной в районе парка имени Гагарина.

«Мера ответственности должна быть очень жёсткая, чтобы в будущем не возникало такой ситуации. Я считаю, что и материальные должны быть санкции в отношении подрядчика. Причем, не просто санкции: тысяча рублей никого не остановит и не испугает», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе спилили несколько десятков здоровых сосен, елей, слив Писсарди и кедров. По мнению местных жителей, это произошло с молчаливого согласия городских чиновников и бездействии местной полиции.

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