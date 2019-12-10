Джакарта, , 12:12 — REGNUM На индонезийском форуме по окружающей среде отметили, что в период 2014—2019 годов на Яве было зафиксировано 146 криминальных случаев в отношении экологических борцов, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что практика криминализации тесно связана со статьей 66 закона о защите окружающей среды. В то время как лица, совершившие нарушения прав человека против экологических борцов, чаще всего являются полицейскими органами.

Как сообщало ИА REGNUM, инновационные экологические продукты из Тайваня могут помочь решить экологические проблемы в Индонезии.

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