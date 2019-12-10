Липецк, , 11:56 — REGNUM В Липецке задержан предполагаемый автор сообщения об угрозе террористического акта в Министерстве юстиции РФ и Кремле, передаёт 10 декабря агентство «Москва».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Задержание проводили сотрудники МВД и ФСБ. Подозреваемому 29 лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По данным СМИ, сообщение о возможных взрывах поступило с электронной почты задержанного 30 января 2019 года. Территории были обследованы специалистами, ничего запрещённого не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря по Москве прокатилась волна сообщений о «минировании» различных объектов.